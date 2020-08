The New Mutants, ecco dove si colloca il film rispetto alla saga degli X-Men

The New Mutants è entrato in produzione nel 2017, quando Disney non aveva ancora acquisito 20th Century Fox e la saga degli X-Men era ancora in corso. Ora che il film è finalmente in arrivo nelle sale di tutto il mondo, il regista Josh Boone ha spiegato come si pone rispetto alla timeline principale.

"C'è stato un lungo processo di gestazione. Nel corso del tempo sono state scritte molte bozze e sceneggiature" ha ribadito Boone durante una recente intervista con Den of Geek, prima di confermare che New Mutants sarà un film a sé stante rispetto agli X-Men. "Inizialmente era ambientata nella timeline originale degli X-Men, ma ha finito per essere una cosa completamente sua, con alcune connessioni agli X-Men e a quell'universo, ma slegato dall'universo di Dark Phoenix."

Per quanto riguarda eventuali futuri collegamenti al Marvel Cinematic Universe, il regista ha aggiunto: "Adoro i film Marvel, ma noi siamo un film Fox Marvel. Cosa questo significa per loro, io non ne ho idea. Abbiamo appena realizzato il film che volevamo alla Fox, e siamo stati ereditati da Disney. Io e il cast faremmo sicuramente un secondo film, e mi piacerebbe portare avanti questi personaggi in un qualche modo, perché non credo che nessuno abbia un giovane cast migliore di questo."

Dopo svariati rinvii, The New Mutants ha debutto nelle sale statunitensi il 28 ottobre e arriverà in Italia il prossimo 2 settembre. Tra i protagonisti troviamo Anya Taylor Joy nei panni di Magik, Maisie Williams nel ruolo di Wolfsbane, Charlie Heaton come Cannonball, Blu Hunt nel ruolo di Mirage e Henry Zaga come Sunspot.



Qui potete trovare i nuovi poster e video promozionali di The New Mutants. Intanto, Maisie Williams ha risposto con sarcasmo alle recensioni negative della stampa internazionale.