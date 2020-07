The New Mutants, ecco perché i personaggi non appariranno nel MCU

Intervistati da Screen Rant in vista del panel al Comic-Con Home, il regista Josh Boone e la star Charlie Heaton hanno parlato delle possibilità di vedere The New Mutants nel Marvel Cinematic Universe.

Visto i continui rinvii, previsto inizialmente per il 2018, il film sviluppato da 20th Century Fox sarà infatti distribuito da Disney, ma a quanto pare non sembrano ci siano le basi per vedere personaggi come Magik (Anya Taylor-Joy) e Wolfsbane (Maisie Williams) al fianco di Spider-Man e Captain Marvel.

"È difficile, perché sembra ambientato in un mondo tutto suo" ha spiegato Heaton, che nella pellicola veste i panni di Cannonball. "È difficile immaginarli al fianco degli eroi del MCU. Non sono paragonabili. Questi sono dei ragazzi che fanno il loro meglio con ciò che possiedono."

Secondo Boone, inoltre, The New Mutants si distinguerà anche dai film degli X-Men: "Sarebbe molto vedere Wolverine in questo film. Il film ha un'atmosfera e un'estetica che lo distingue, perciò sarebbe strano e interessante vederli insieme ad altri personaggi. Ma secondo me, se i fan lo ameranno, ci piacerebbe sicuramente realizzarne un altro."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i giovani mutanti insieme agli eroi del MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Nel corso del Comic-Con, lo ricordiamo, è stata pubblicata la scena di apertura di The New Mutants.