The New Mutants: ecco perché la pellicola non è ambientata nella Xavier Mansion

Visto l'intensificarsi della campagna promozionale attorno a The New Mutants, il film sui giovani nuovi mutanti a lungo rimandato dalla Fox e ora di proprietà Marvel, il regista ha condiviso con la stampa alcuni dettagli sull'ambientazione specifica.

Nel corso della set visit organizzata dalla Fox alcuni mesi fa, Josh Boone ha avuto modo di condividere qualche dettaglio sulle riprese e sul film e adesso che l'embargo internazionale è scaduto, questi dettagli stanno emergendo online. Uno in particolare riguarderà la particolare ambientazione del film, che non vedrà presente la celebre Xavier Mansion, la casa del Professor X e sede delle lezioni dei giovani mutanti. "Si trovano in un luogo che assomiglia molto a un ospedale psichiatrico per mutanti troppo pericolosi per stare alla mansion. Vi direi di più ma è un colpo di scena e sta tutto lì. Però c'è un dottore che comunque li aiuta e loro riescono a fare tutte quelle cose. Come ho già detto, il film è un po' Ragazze interrotte, un po' Qualcuno volò sul nido del cuculo, un po' un film horror".

Come già rivelato in precedenza, il set utilizzato dalla produzione è lo stesso usato da Martin Scorsese per il suo Shutter Island. "Lo abbiamo ambientato lì perché è bellissimo ed è molto isolato - ha spiegato la scenografa Molly Hughes - Abbiamo demolito parecchio del set per creare gli interni perché altrimenti non avremmo potuto girare lì. Molti di loro stavano cadendo a pezzi. Siamo andati fin lì per la sua forma anche. Adoro le finestre e gli alberi e i mattoni rossi di cui è fatta la struttura. Ha quello stile New England da caccia alle streghe, da Salem, ecco perché siam finiti a girare lì".

Boone in precedenza aveva messo in chiaro che la versione che sarà distribuita nei cinema dalla Disney corrisponde a tutti gli effetti al film che ha voluto realizzare lui stesso, senza alcuna interferenza da parte dei produttori, sottolineando che non avrebbe contribuito a promuoverlo nel caso in cui non fosse stato all'altezza dei suoi standard.

Tuttavia, il regista ha anche recentemente precisato che le sue intenzioni erano quelle di girare almeno tre film sui New Mutants. L'idea era quella, attraverso il suo mini-franchise, di rivoluzionare la saga degli X-Men. Ma con l'acquisizione da parte di Disney è molto improbabile che ciò avvenga. Su queste pagine potete recuperare il trailer di The New Mutants. Vi ricordiamo che New Mutants arriverà in Italia dal 2 aprile prossimo.