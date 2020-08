The New Mutants, il nuovo trailer svela la prima apparizione in live-action di Lockheed!

Nonostante le infinite difficoltà dovute alla produzione di The New Mutants, il tredicesimo film dell'universo X-Men presto arriverà nelle sale e, ad anticiparlo vi è un nuovo straordinario trailer che rivela la presenza del drago alieno Lockheed.

Si tratta del primo colpo d'occhio finora sul rettile alato che, per la sua versione live action è stato totalmente riprodotto in CGI. Nei pochi istanti della sua apparizione, il drago alieno è appollaiato sulla spalla di Illyana, prima di partire all'attacco di un eventuale nemico con i suoi scintillanti occhi azzurri.

Fin qui la sagoma di Lockheed era apparsa di sfuggita durante un panel del Comic Con solo per essere preso in giro. Per quanto ne sappiamo, l'animale sembra essere un vero e proprio aiutante della piccola strega russa con il potere del teletrasporto, pronto a sostenerla in ogni difficoltà. Il regista del film ha fatto di tutto per mantenere un profondo legame tra la pellicola e i fumetti, dunque anche il drago alieno sarà particolarmente fedele al suo personaggio originale.

Tra tanti giovani poco noti e alle prime armi, un ruolo di spicco spetta a Maisie Williams che, abbiamo a lungo avuto modo di conoscere in Game of Thrones. Come testimoniato da un recente video di The New Mutants, l'ormai ex Arya Stark veste i panni di una mutante scozzese in continua lotta con il suo potere che le permette di trasformarsi in un lupo mannaro.

Siete curiosi di scoprire cosa accadrà in questa nuovo eccezionale film legato al mondo degli X-Men? Ci basterà pazientare solo fino al 28 agosto.