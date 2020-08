The New Mutants, ecco il nuovo trailer: 'Poteri come questi non possono essere fermati'

Parlare dell'uscita di The New Mutants equivale ormai ad addentrarsi in un territorio disseminato di incertezze e rinvii: il film Marvel con Anya Taylor Joy è stato a dir poco sfortunato in fatto di distribuzione, ma vuoi o non vuoi la data dell'effettivo esordio sembra finalmente avvicinarsi, come ci ricorda questo nuovo trailer.

Il breve filmato della durata di 30 secondi pubblicato su Twitter dall'account ufficiale del film ha la funzione di farci conoscere un po' meglio i protagonisti con cui avremo a che fare ma, soprattutto, i loro poteri.

Sono infatti i superpoteri di Illyana Rasputin e soci i veri protagonisti di questo nuovo teaser, come sottolinea anche la tagline che appare sul nostro schermo ad un certo punto della clip: "Poteri come questi non possono essere fermati". Insomma, la squadra che comprende anche Maisie Williams e Charlie Heaton sembra decisamente aver intenzione di fare sul serio: ma sarà mai dato modo a questi ragazzi di mostrare finalmente il loro potenziale?

Sulla carta sembra finalmente di sì: il trailer ci ricorda che l'uscita di The New Mutants è fissata per il prossimo 28 agosto, nonostante le recenti voci che volevano The New Mutants slittato al 3 settembre di quest'anno. Ormai manca poco, dunque: non resta che incrociare le dita e sperare che non sopraggiungano ulteriori problemi.