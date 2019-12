The New Mutants: il nuovo trailer fissa una data d'uscita per lo spin-off Marvel

La conferma dell'uscita nel 2020 era già arrivata, soprattutto in seguito alle numerose proteste dei fan per il rinvio, ma finalmente The New Mutants ha una data d'uscita definitiva: lo spin-off sugli X-Men arriverà nelle sale il 13 aprile 2020, a darne la notizia il nuovo e aggiornato trailer.

Il video è recentemente stato distribuito e colpisce dritto al petto con la sua atmosfera cupa e i toni più simili a quelli di un horror: nonostante sia un prodotto targato Marvel Studios, la differenza con gli altri prodotti del franchise è evidente.

Nel cast Anya Taylor-Joy, Maisie Williams e Charlie Heaton e, a giudicare dall'anteprima offerta, il film potrebbe cambiare radicalmente il volto degli Studios di Kevin Feige, anche se non è ancora stato chiarito se lo spin-off andrà ad inserirsi nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con eventuali sequel, o se rimarrà un caso isolato. Probabilmente sarà la risposta del pubblico ad decretare il futuro dei Giovani Mutanti.

Quel che è certo, è che in seguito ai numerosi rinvii (la pellicola è stata ultimata nel 2017), in molti temevano una sua distribuzione su Disney+, ma stando al trailer non solo l'uscita nelle sale è confermata: il film sarà disponibile persino in IMAX.

The New Mutants racconterà la nascita della nuova generazione di mutanti, cancellando gli avvenimenti della precedente saga della 20th Century Fox e dal set arrivano i più entusiasti dei commenti, tra cui quelli del fumettista Bill Sienkiewicz:

"Sono tutti magnifici: da Henry Zaga a Maisie Williams ad Anya Taylor-Joy, nominane uno e ti dirò che sono fenomenali. Spero che il film abbia un'ottima risposta."