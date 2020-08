The New Mutants, ecco il nuovo spot ufficiale con le scene inedite del 'leak'

Nonostante la smentita dei portavoce Disney, il presunto video leak di The New Mutants ha fatto molto discutere per la presenza di dialoghi e scene aggiuntive mai utilizzate nei materiali promozionali pubblicati in precedenza, e ora il mistero sembra essere finalmente risolto.

Come segnalato da MCU Cosmic, infatti, le immagini in questione sono emerse in rete in queste ore tramite un nuovo spot diffuso da 20th Century Studios Taiwan, dove il film dovrebbe debuttare regolarmente il prossimo 27 agosto. A questo punto, dunque, è possibile che questo materiale sia finito nelle mani di qualcuno che lo ha utilizzato per realizzare il falso trailer di Disney+ Australia.

Intanto, un nuovo teaser di The New Mutants ha confermato la data di uscita prevista per il 28 agosto negli Stati Uniti, mentre non abbiamo ancora notizie sulla release italiana, che in quella settimana ospiterà invece il debutto dell'atteso Tenet di Christopher Nolan.

Diretto da Josh Boone su una sceneggiatura scritta a quattro mani dal regista e Knate Lee, lo ricordiamo, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. Nei giorni scorsi, 20th Century Studios ha pubblicato un video per presentare i poteri di Magik.