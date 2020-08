The New Mutants, nuovo rinvio in vista per lo sfortunatissimo film Marvel?

Inutile nasconderlo, stiamo per alzare bandiera bianca anche noi: tenere il conto degli slittamenti di The New Mutants sta diventando un'impresa titanica oltre che, ovviamente, pretesto per facile ironia su uno dei film Marvel più sfortunati di sempre.

Il film con Maisie Williams ed Anya Taylor-Joy è stato rinviato ben quattro volte: inizialmente prevista per il 13 aprile 2018, la finestra di lancio di The New Mutants è stata posticipata prima al 22 febbraio 2019, poi al 2 agosto 2019, dopodiché al 22 aprile 2020 e, dopo un periodo di incertezza a causa del coronavirus, al 28 agosto di quest'anno.

Pensate che sia finita qui? Noi non ne saremmo così sicuri. Nonostante non siano arrivate notizie ufficiali al riguardo, un utente Reddit ha fatto notare come una grossa catena cinematografica thailandese abbia attualmente fissato l'uscita di The New Mutants per il prossimo 3 settembre.

Certo, resta da vedere se non si tratti di una semplice svista ed eventualmente se non sia una decisione valida per il solo mercato asiatico, ma visti i precedenti ci sembra decisamente il caso di tenere d'occhio la situazione! Nei giorni scorsi, intanto, si era ipotizzato che The New Mutants potesse essere rinviato a causa di Tenet; nel frattempo, comunque, inganniamo l'attesa con il nuovo trailer di The New Mutants.