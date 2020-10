The New Mutants: i nuovi concept gettano un'ombra inquietante su Demon Bear

The New Mutants come da previsione non si è rivelato un successo per l'ormai defunta Fox, la decisione della Disney di slittarlo fino ad agosto e con la situazione precaria delle sale cinematografiche a causa della pandemia di coronavirus ha di fatto condannato il cinecomic di Josh Boone al fallimento.

Tuttavia, dal web continuano ad arrivare alcune chicche dal dietro le quinte della lavorazione. Stavolta è il concept artist Deryl Braun a rivelare la sua visione iniziale per il personaggio di Demon Bear, decisamente inquietante, in quello che sembra essere del materiale promozionale scartato dalla produzione della pellicola. A fronte di un budget di circa 80 milioni di dollari, The New Mutants è riuscito a incassarne solamente 44 milioni, ma ricordiamo che la situazione delle sale cinematografiche nel periodo d'uscita era parecchio grave a fine agosto, con la maggior parte delle sale statunitensi chiuse per la pandemia (lo stesso motivo per cui anche Tenet è stato un flop).

Gli spettatori potranno recuperare magari il film in home video: The New Mutants sarà disponibile dal prossimo 17 novembre in versione DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital HD. Chissà che l'approdo sul piccolo schermo non possa far bene a The New Mutants: critica e fan non ci andarono particolarmente morbidi con i giudizi, soprattutto considerando la lunghissima attesa e le aspettative moderatamente alte.

Siete tra coloro che hanno apprezzato The New Mutants o fate parte della schiera di detrattori del film? Diteci la vostra nei commenti! Il regista Josh Boone ha dichiarato di voler fare scelte più accorte dopo The New Mutants; Maisie Williams, invece, ha il desiderio di seguire le orme di Robert Pattinson dopo The New Mutants.