The New Mutants, Maisie Williams risponde con sarcasmo alle pessime recensioni

Come sappiamo, la stampa americana non ha gradito quasi per nulla The New Mutants di Josh Boone, accogliendolo con pessime recensioni che hanno segnato uno score del 24% su Rotten Tomatoes, ma in uno slancio di sarcasmo e coraggio Maisie Williams, interprete di Wolfsbane, ha scelto di commentare il responso della stampa specializzata.

Condividendo allora direttamente via social il link alla recensione di Forbes, che ha stroncato senza riserve il cinecomic già dal titolo, definendolo "il peggior film sugli X-Men di sempre", Maisie Williams ha scritto: "Sembra proprio un film da vedere", invitando poi i follower a comprare i biglietti.



In New Mutants, film basato sulla celebre serie a fumetti della Marvel descritto come terrificante e pieno di azione, cinque giovani dotati di poteri speciali vengono portati in un'istituto segreto per essere sottoposti ad alcuni trattamenti pensati per rimuovere le loro abilità.



Tra loro anche Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni a partire dalle paure più profonde delle altre persone; Sam Guthrie (Charlie Heaton), che, nei panni di Cannonball può volare a velocità di jet protetto da un campo di forza; Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e canalizza l'energia solare; e Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy), la sorella minore dell'X-Man Colosso, che evoca un'armatura magica e brandisce una spada in grado di amplificare le sue molteplici abilità sovrumane e psichiche.

Il film era originariamente previsto per il 2018, ma a causa di diverse circostanze (inclusa la fusione fra Disney e Fox) è stato rinviato un'infinità di volte: finalmente è atteso negli Stati Uniti per il prossimo 28 agosto e in Italia arriverà il 2 settembre.



