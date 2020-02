The New Mutants: Maisie Williams è Rahne Sinclair nelle nuove immagini

Dopo un periodo di mistero intorno al film, ora The New Mutants sembra che stia davvero per vedere la luce, visto che è prevista la sua uscita nelle sale cinematografiche nel mese di aprile. E nelle prossime settimane 20th Century Fox potrebbe intensificare il materiale pubblicato, tra video e foto, sul film diretto da Josh Boone.

Tra le recenti nuove immagini pubblicate sui social, troviamo quelle di Maisie Williams che interpreta Rahne, una cattolica devota che credeva che il suo potere mutante fosse opera del diavolo. Alla fine trovò la pace grazie ai suoi compagni mutanti ed imparò ad abbracciare e accogliere positivamente i suoi poteri.



Diretto da Josh Boone, The New Mutants è il tredicesimo capitolo dell'universo cinematografico dedicato agli X-Men, e adattamento cinematografico della serie di fumetti Marvel dal titolo Nuovi Mutanti.

Il cast del film è composto da Anya Taylor-Joy nei panni di Magik, Maisie Williams in quelli di Wolfsbane, Charlie Heaton nelle vesti di Cannonball, Henry Zaga nel ruolo di Sunspot.

Secondo quanto dichiarato dal regista Josh Boone, The New Mutants sarà un film commovente. Qualche giorno fa è stato pubblicato il poster di The New Mutants. Il film è uno dei più attesi del 2020, anche in virtù della tormentata lavorazione alla quale è stato sottoposto, dopo anni d'attesa. Ora la luce in fondo al tunnel e i New Mutants sembrano pronti ad invadere i cinema di tutto il mondo.