The New Mutants, da Magik a Wolfsbane: nuove immagini del gruppo di giovani mutanti

The New Mutants uscirà finalmente ad agosto nelle sale cinematografiche americane, e proprio per l'occasione, nel nuovo numero del magazine, Empire ha pubblicato alcune nuove immagini ufficiali del problematico e sfortunato cinecomic diretto da Josh Boone (Colpa delle Stelle), uno dei registi più scalognati di sempre.

Al centro del racconto ci sono un gruppo di giovani mutanti che hanno riscontrato problemi con i loro poteri, manifestandoli involontariamente, senza controllo o per fini violenti e per questo rinchiusi in un ospedale psichiatrico creato proprio per gestire queste crisi psicologiche dei possessori del gene X. Nell'Ospedale, però, non tutto è come sembra e anzi, potrebbero essere in realtà prigionieri da studiare e non pazienti da curare, tanto che scelgono insieme di venire a capo di questo presunto mistero e delle loro più recondite paure.



Nel cast di The New Mutants troviamo - tra gli altri - anche Blu Hunt (Danielle Moonstar), Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Sam Guthrie), Henry Zaga (Sunspot) e Alice Braga (Dottoressa Cecilia Reyes).



L'uscita di The New Mutants nelle sale americane è prevista per il prossimo 28 agosto 2020, sempre che la Pandemia non ne freni nuovamente la release a causa di un nuovo lockdown. Cosa ne pensate delle nuove immagini? Vi piacciono? Fateci sapere la vostra opinione - anche sul triste fato del film - nei commenti.