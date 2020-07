The New Mutants, il film in streaming? Josh Boone è favorevole ma sa che non accadrà

In una recente intervista con Comicbook.com, il regista e sceneggiatore Josh Boone (Colpa delle Stelle) ha avuto modo di tornare a parlare del suo problematico, posticipato e atteso The New Mutants, spiegando come la sua unica e sola speranza, al momento, sia che il pubblico riesca finalmente a vederlo.

Questo a detta del cineasta significa che il fatto che possa arrivare in sala, sul grande schermo, o in streaming su Disney+ "non gli importa affatto", perché l'unica cosa che conta è che il cinecomic possa finalmente essere visto dai fan e da chi lo ha atteso per così tanti anni. Queste le sue parole:



"Ovviamente la mia prima scelta è quella della sala. Se riusciremo a farlo uscire al cinema, tanto di guadagnato. Ma se Disney venisse da me e mi rivelasse di aver deciso di distribuire il film via streaming su Disney+, allora non avrei nulla da obiettare e sarebbe ugualmente fantastico. L'importante è che tutti possano vederlo. Questa è la cosa che conta di più".



La problematica dello streaming non preoccupa comunque più di tanto Boone, che ai microfoni di Collider ha invece spiegato perché, nonostante non sia contrario, The New Mutants non arriverà sulla piattaforma della major: "Quando firmi un contratto per dirigere un film, lo fai tendenzialmente con la garanzia di un'uscita al cinema, quindi in primo luogo si dovrebbe ampliare o sistemare il contratto per un'uscita digitale. Vorremmo ovviamente che la gente vedere il film al cinema, ma purtroppo è necessario attendere il momento giusto per farlo uscire".



Vi lasciamo alla spettacolare sequenza d'apertura di The New Mutants.