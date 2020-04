The New Mutants: ecco la durata ufficiale del film dell'universo X-Men

Consumer Protection BC ha rivelato la durata del nuovo capitolo cinematografico dell'universo degli X-Men, The New Mutants, diretto da Josh Boone e prodotto da 20th Century Fox. Il film segnerà la conclusione del franchise della Fox sui mutanti e l'atmosfera della pellicola dovrebbe convergere verso toni maggiormente horror rispetto al passato.

I fan purtroppo dovranno attendere ancora un po' prima di poter vedere il film nelle sale. A causa della pandemia di Coronavirus il film di Josh Boone, originariamente programmato in uscita il 3 aprile, è stato posticipato.

Secondo quanto riporta Consumer Protection BC, un'organizzazione che funge da regolatrice di una varietà di settori di una varietà di settori e tipologie specifiche di transazioni dei consumatori nella British Columbia, ha dichiarato che il film avrà una durata di 94 minuti, diventando la pellicola più breve dell'intero franchise.



Secondo la sinossi ufficiale, The New Mutants è un thriller/horror originale ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti viene trattenuto per un monitoraggio psichiatrico. Quando iniziano a verificarsi strani eventi, sia le loro nuove abilità mutanti che le loro amicizie verranno messe alla prova.

Il cast del film di Josh Boone comprende Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga.

Al momento The New Mutants non ha una data d'uscita e il film certamente non potrà finire direttamente su Hulu o Disney+. A marzo Josh Boone aveva criticato Dark Phoenix, affermando che The New Mutants difficilmente farà peggio di come ha fatto il film di Simon Kinberg.