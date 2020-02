The New Mutants: diamo un'occhiata al personaggio di Ilyana nelle nuove foto del film

Dopo l'inquietante poster di The New Mutants e le nuove immagini di Maisie Williams è ora di conoscere più da vicino un altro personaggio, noto come Ilyana o Magik.

Anche lei dovrebbe essere una delle protagoniste principali del nuovo film ambientato nell'universo degli X-man. Dalle tre foto diffuse è possibile vederla confinata all'interno di una stanza, presumibilmente dentro l'ospedale psichiatrico nel quale si trovano i giovani mutanti. A quanto pare deve avere una vera passione per il disegno: in una foto la vediamo intenta a colorare le pareti della stanza, mentre in un'altra è sdraiata sul letto, mentre disegna su di un quaderno.

L'attrice che interpreta il personaggio, Anya Taylor-Joy, aveva avuto modo di descrivere il progetto al quale stava lavorando: "Credo che abbia un tono diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto prima in un film, nel senso che ci sono molte cose in gioco: certo, siamo supereroi, ma il regista Josh Bone ci sta trattando più che altro come persone. Al centro della storia, ci sono tutti questi bambini che stanno crescendo e quindi stiamo combattendo cose diverse. Ha il gusto di una storia sul coming of age ma allo stesso tempo c'è questa oscurità che accompagna la storia, insieme a momenti leggeri. E poi, ovviamente, abbiamo tutti dei superpoteri. È davvero unico".

Non resta che attendere l'uscita del film il 2 aprile 2020. Intanto vi lasciamo al trailer di The New Mutants.