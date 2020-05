The New Mutants, la crociata infinita: cinema o streaming? Scopriamolo insieme

L'ultimo aggiornamento relativo al complicato The New Mutants di Josh Boone risale a qualche giorno fa, quando era uscito un rumor che dava ormai per certo l'arrivo del cinecomic in digitale, anche se privo di una data, ma un nuovo rapporto da poco pubblicato dall'Hollywood Reporter sembrerebbe smentire la notizia.

Stando infatti al ben più affidabile sito americano, Disney e Marvel Studios starebbero ancora pianificando l'uscita nelle sale di The New Mutants, ma che stanno trovando serie difficoltà a individuare una precisa finestra di lancio. Tutto dipende ovviamente da come si procederà con la riapertura delle sale nella Fase 2 statunitense della Pandemia da Coronavirus, perché una volta riaperti e ristabilitasi magari una parvenza di normalità ed entrate (non enormi ma relativamente soddisfacenti), allora lo studio potrebbe affrettarsi a inserire in listino il film.



Come avevamo già riportato in precedenza, comunque, l'uscita in digitale è davvero complessa per The New Mutants, tanto in streaming quanto in VOD, e questo a causa di precedenti accordi presi con HBO. La soluzione migliore è obiettivamente quella che stanno adottando, cioè attendere l'evoluzione della Pandemia e capire quando e come lanciare in sala il cinecomic.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alle nuove e stratosferiche immagini di The New Mutants.