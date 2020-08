The New Mutants, continua la sfortuna: la critica non vuole recensirlo, ecco perché

New Mutants, l'atteso cinecomic horror della Marvel prodotto dalla 20th Century Studios, dopo mille peripezie arriverà nelle sale degli Stati Uniti dal 3 settembre prossimo, ma lo farà senza la spinta della critica.

Questo perché, come evidenziato nel post in calce all'articolo, molti colleghi d'oltreoceano hanno scelto di non partecipare alla proiezione stampa organizzata dalla Disney per il film di Josh Boone a causa della grave negligenza dell'azienda nel fornire delle misure di sicurezza adeguate per proiettare il film. L'aggravante, inoltre, è che il film non sarà fornito alla stampa neanche in maniera digitale, costringendo virtualmente i colleghi a recarsi nei cinema durante la pandemia.

Tra i critici che si sono uniti al boicottaggio, quelli di testate come IndieWire, The AV Club, The Boston Globe e perfino l'editore della rinomata rivista RogerEbert, Brian Tallerico. Tallerico ha spiegato su Twitter che l'iconico sito di critica cinematografica "non fornirà una recensione di The New Mutants perché non esiste un modo sicuro per scriverla".

Il critico di AV Club AA Dowd ha pubblicato un lungo saggio martedì mattina, indicando le prove presentate dai maggiori esperti di salute americani come una ragione per non andare ancora al cinema negli Stati Uniti. "Gli esperti del settore scientifico non hanno usato mezzi termini: ci sono ottime possibilità che tu possa ammalarti. E questo è un rischio che A.V. Club non si prenderà per recensire un film, nessun film", ha scritto Dowd. “Stiamo, infatti, adottando la politica ufficiale di recensire solo i film che i nostri critici potranno guardare in totale sicurezza, sia in una proiezione stampa con distanziamento sociale, sia con uno screener digitale. E sì, questo vale per tutti i nostri critici, anche quelli disposti a correre il rischio per un incarico, perché non siamo nemmeno disposti a monetizzare quel rischio."

In Italia, le proiezioni stampa sono ricominciate questa settimana con Tenet, come di certo avrete intuito grazie alla nostra recensione in anteprima di Tenet. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo trailer di New Mutants.