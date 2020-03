The New Mutants: confermata la relazione omosessuale tra Wolfsbane e Moonstar

Contro ogni previsione, il tanto atteso The New Mutants sta per arrivare e a pochi giorni dalla première statunitense il regista Josh Boone ha confermato alcuni rumor che da tempo aleggiavano intorno alla produzione: nel film assisteremo alla nascita di una relazione omosessuale tra i personaggi di Maisie Williams e Blu Hunt.

Le due giovani mutanti Rahne Sinclair / Wolfsbane (Williams) e Danielle Moonstar (Hunt) svilupperanno ben più di una semplice amicizia all'interno dell'istituto in cui sono tenute tenute prigioniere e soggette ad ogni genere di esperimento.

Ai microfoni di Entertainment Weekly, Boone ha descritto la loro relazione come "una bellissima storia d'amore... una sorta di punto fermo e di focus che si mescolerà con alcuni degli eventi cui i personaggi dovranno fare fronte."

L'attrice e protagonista Williams prosegue poi, affermando che il loro rapporto nel film è una conseguenza ed un'estensione di quello che viene narrato nei fumetti:

"Rahne e Dani hanno una connessione telepatica nei fumetti, quindi abbiamo voluto estendere questo loro legame anche al film e renderlo il più vero possibile. Se due persone potessero realmente arrivare a capirsi in quel modo, allora probabilmente finirebbero per innamorarsi."

I due personaggi, molto diversi tra loro, ma dal passato similmente violento, devono proprio ai traumi passati la loro vicinanza: Rahne proviene da una famiglia irlandese ed è stata cresciuta con una severa educazione cattolica, mentre Danielle discende da nativi americani e porta sule spalle il peso di una maledizione.

The New Mutants uscirà nelle sale d'oltreoceano il prossimo 3 aprile, mentre la première italiana, prevista per il 2 aprile, potrebbe essere rinviata, anche se non si hanno ancora informazioni in merito.

