The New Mutants, confermata la 'presenza' del Professor X nella pellicola

Mentre stiamo ancora cercando di capire se The New Mutants arriverà mai in una sala cinematografica oppure esordirà direttamente in streaming sulla piattaforma Dsiney+, emergono nuovi dettagli in merito alla pellicola grazie alle dichiarazioni del regista Josh Boone nel corso del panel dedicato al film al Comic-Con@Home.

Con l'uscita in sala attualmente fissata al 28 agosto 2020 (salvo ripensamenti o rinvii dovuti alla condizione di emergenza che ancora attanaglia gli Stati Uniti in termini di contagi da Covid-19), The New Mutants è l'ultimo film della saga degli X-Men prodotto dalla Fox, che ormai appartiene alla Disney, la quale con l'intervento dei Marvel Studios penserà personalmente all'introduzione dei personaggi nel proprio universo cinematografico.

Intanto, dopo aver categoricamente smentito la presenza del Professor X nel film, questo non vuol dire che il personaggio non verrà citato affatto nel corso della narrazione. Lo stesso regista, nel corso di un'intervista concessa a Slash Film, ha discusso le modalità in cui The New Mutants si collega al resto dell'universo X-Men finora conosciuto. Nonostante le apparizioni in carne e ossa di Tempesta e Professor X siano state rimosse, Boone ha confermato che nel film sono rimaste delle citazioni a Xavier: "Sì, è lì - parlano del Professor X e di altre cose legate a lui, ma non ci saranno cameo da parte di nessuno o robe simili".

Boone aveva già spiegato il perché della rimozione dei due personaggi: "Volevano che fosse diverso dagli altri film. Ci hanno chiesto una divisione netta dagli X-Men, anche se è ambientato nello stesso universo. Nelle prime bozze la storia doveva essere ambientata nella stessa linea temporale di [X-Men:] Apocalisse, cioè negli anni '80. In origine, il Professor X e Tempesta sarebbero dovuti apparire nel film...".

Nel frattempo, vi rimandiamo alla scena d'apertura di The New Mutants.