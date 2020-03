The New Mutants era così avanti che, nonostante i rinvii, avrà ancora molti primati

Nel corso di una recente intervista promozionale con Empire, lo sceneggiatore di The New Mutants Knate Lee ha dichiarato che, nonostante i numerosi ritardi subiti dal film di Josh Boone, l'opera potrà vantare ancora diversi primati nel mondo dei cinecomic.

L'autore ha dichiarato: "In un modo strano, penso che il ritardo sia andato in nostro favore alla fine. L'anno scorso ho visto il film di supereroi più epico e su larga scala di sempre, Avengers: Endgame. Non puoi essere più grande di così. Quindi, riflettendoci, sembra il momento perfetto per un film di supereroi più intimo e claustrofobico. E abbiamo ancora così tanti 'prime volte': siamo ancora il primo horror della Marvel, siamo ancora i primi a presentare una relazione gay. Anche se siamo molto in ritardo ... battiamo ancora tutti".

Libero adattamento della saga a fumetti The Demon Bear, il nuovo cinecomic The New Mutants stando a quanto dichiarato si ispirerà a film horror come Shining e A Nightmare in Elm Street 3: Dream Warriors, cosa che lo rende il primo film Marvel moderno ad abbracciare questo genere cinematografico. Come ha sottolineato Lee, presenterà anche una storia d'amore tra due personaggi principali omosessuali (Wolfsbane e Mirage), cosa che finora nessun altro film della Marvel ha fatto.

Ricordiamo tuttavia che Morbius della Sony Pictures arriverà a luglio, e con The New Mutants al momento privo di una data di uscita dopo essere stato rinviato a causa della pandemia di Coronavirus, il film di Boone potrebbe rischiare di perdere il primato nel campo del genere horror. Allo stesso modo, The Eternals dei Marvel Studios includerà la prima coppia di supereroi gay nonché il bacio omosessuale sullo schermo per il MCU, quindi The New Mutants perderebbe anche in quel campo.

