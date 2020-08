The New Mutants, il cast sottolinea dei parallelismi con la pandemia di Coronavirus

Il cast di The New Mutants ha affermato che lo spin-off del franchise degli X-Men che racconta di un gruppo di adolescenti con poteri sovrumani intrappolati all'interno di una struttura ha degli inquietanti parallelismi con la pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo nel 2020. Ad affermarlo sono proprio le star del film.

"Penso che le persone si connetteranno ai sentimenti dei personaggi più che mai" ha dichiarato Alice Braga.

"Non ci avevo mai pensato prima ma ora ha perfettamente senso. Mi sento come se il film dovesse uscire adesso" ha fatto eco Anya Taylor-Joy, una delle star della pellicola di Josh Boone.



The New Mutants è stato girato dalla metà alla fine del 2017, ed era previsto inizialmente nelle sale nell'aprile 2018, prima che una serie d'intoppi ritardasse tutto fino al 2020. Il film era in programma per il 3 aprile scorso ma la pandemia di Coronavirus ha ulteriormente slittato la sua uscita.

Ora la data è il 28 agosto, pochi giorni prima dell'arrivo nelle sale di Tenet di Christopher Nolan. Di fatto si tratta del primo grande film in uscita negli USA dopo il lockdown.

"Ecco perchè l'universo ha fatto aspettare tanto questo film. Era perchè sapeva che dovevamo aspettare un momento in cui nessuno poteva lasciare la propria casa. Voglio dire, siamo andati a raccontare la storia di un gruppo di ragazzi intrappolati all'interno di questa istituzione e poi io e Henry siamo andati a lavorare ad uno show sulla pandemia (The Stand)".

