The New Mutants arriverà direttamente su Disney+? Ecco il presunto leak

Dopo l'ennesimo rinvio, Disney nei mesi scorsi ha fissato la nuova data di uscita di The New Mutants al 28 agosto. Il recente posticipo di Tenet ha tuttavia aperto le danze per una nuova serie di spostamenti nel calendario cinematografico, e l'atteso film targato Fox potrebbe trovare una nuova distribuzione.

Da qualche ora circola infatti su Twitter uno spot di The New Mutants che, come potete vedere in calce all'articolo, annuncia l'arrivo della pellicola su Disney+ per il prossimo 4 settembre. Il filmato sarebbe stato definito "fake" da alcuni rappresentanti della compagnia (via Discussing Film), ma la sua semplice comparsa in rete ha messo in moto alcuni insider del settore.

Tra questi anche Skyler Shuler, direttore di The DisIsinder (sito solitamente informato su tutto ciò che gira intorno alla Casa di Topolino), il quale dopo essersi confrontato con le sue fonti ha confermato che l'uscita del film su Disney+ dovrebbe essere annunciata "molto presto". Secondo quanto riportato da MCU Cosmic, inoltre, il filmato diffuso in rete contiene al suo interno alcune immagini inedite rispetto ai trailer mostrati in precedenza.

Un'eventuale conferma (o smentita) potrebbe già arrivare il 23 luglio, questo giovedì, quando The New Mutants terrà il proprio panel virtuale al Comic-Con Home.