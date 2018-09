The New Mutants: Anya Taylor-Joy parla delle riprese aggiuntive

In una recente intervista con Collider, la star Anya Taylor-Joy ha commentato le riprese aggiuntive di New Mutants, nuovo film del franchise degli X-Men che arriverà nel corso del 2019.

Non è ancora chiaro quando i reshoots verranno effettuati, dato che i teatri di posa della produzione sono attualmente occupati per le riprese dell'altro film del franchise, X-Men: Dark Phoenix, ma l'attrice li ha definiti "un buon segno".

"Le riprese aggiuntive ci permetteranno di realizzare il film che avremmo dovuto fare fin dall’inizio" ha detto la Taylor-Joy. "È questo ciò per cui tutti noi avevamo firmato in principio, ed è questo ciò che daremo al pubblico."

L'attrice di Amiche di Sangue ha aggiunto: "È così eccitante far parte di questo film! Adoro il mio personaggio, ho un legame così profondo con Illyana. La adoro perché è sfacciata, russa e un po’ psicopatica. È uno spasso interpretarla. Per me lo slittamento della produzione non è così frustrante, perché l'unica cosa che voglio, l'unica cosa che tutti noi vogliamo, è che il film riesca a soddisfare le aspettative dei fan. Prendersi il giusto tempo per farlo, per quanto altri possano trovare frustrante l’attesa, renderà il prodotto finale fantastico. È questa la cosa più importante. Avere l’opportunità di interpretare nuovamente il personaggio è semplicemente grandioso."

The New Mutants arriverà il 2 agosto 2019.

Infine, vi ricordiamo che il franchise degli X-Men continuerà ad espandersi anche con X-Force, spin-off di Deadpool scritto e diretto da Drew Goddard.