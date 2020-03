The New Mutants, Anya Taylor-Joy elogia la collega Maisie Williams

Uscirà ai primi di aprile The New Mutants e Anya Taylor-Joy, che nel film interpreta Magik, ha raccontato come è strano rivedersi tre anni dopo, dato che l'uscita del film era prevista inizialmente per il 2018. In un'intervista con People Magazine, l'attrice ha raccontato anche altri aspetti della sua esperienza sul set.

Ha parlato per esempio della collega Maisie Williams che interpreta Wolfsbane, e di come è stato lavorare al fianco dell'interprete di Arya Stark. "Ero diventata di recente una fan di Game of Thrones" ha raccontato Anya Taylor-Joy. Parlando della collega, ha aggiunto: "È molto professionale. È un'attrice molto, molto brava ed è riuscita a rimanere con i piedi per terra, il che penso sia difficile considerando lo spettacolo in cui era."

Maisie Williams, da parte sua, ha raccontato di aver scelto per il suo personaggio "un accento delle Highlands, anche se posso dire che a volte va un po' a Glasgow, ma speriamo che solo in Scozia lo capiscano. Ho sempre saputo che era scozzese, quindi anche quando ho letto la prima bozza, ho provato a farlo nella mia testa con un accento scozzese, in modo da iniziare a pensare con l'accento del personaggio."

La sinossi di The New Mutants, diretto da Josh Boone, descrive il film come "un originale thriller horror ambientato in un ospedale isolato in cui un gruppo di giovani mutanti viene tenuto sotto controllo psichiatrico. Quando inizieranno a verificarsi strani eventi, sia le loro nuove abilità di mutanti che le loro amicizie saranno messe alla prova mentre combattono per cercare di uscirne vivi."