The New Mutants: per Anya Taylor-Joy sarà diverso da qualsiasi altro cinecomic

Nel corso di una conferenza stampa organizzata in occasione di una set visit per il film, l'attrice Anya Taylor-Joy ha confermato come The New Mutants sia praticamente una pellicola unica nel suo genere e diversa da ogni altro cinecomic abbiate visto finora.

L'intervista risale a un paio d'anni fa, prima ovvero di tutti i rinvii nelle uscite in sala e delle riprese aggiuntive, ma l'attrice sembrava piuttosto convinta di aver preso parte a un progetto davvero unico e di cui i fan saranno contenti una volta visto in sala. "Penso che il tono del film sia davvero diverso dagli altri film che ho visto, nel senso che ci saranno un mucchio di cose in gioco, naturalmente ci sono i supereroi, ma Josh Boone ci sta trattando principalmente come persone. Al centro della storia ci sono questi ragazzi e la loro crescita e il loro combattere cose diverse. Ha tutta l'impressione di essere una coming-of-age story, un racconto di formazione, dove ovviamente è previsto anche il suo lato oscuro, momenti di leggerezza, e i superpoteri. E' davvero unico".

The New Mutants esordirà nelle sale di tutto il mondo, quindi, con due anni di ritardo rispetto alla prima data d'uscita comunicata dalla Fox, ovvero il 13 aprile 2018; il film è stato successivamente posticipato al 22 febbraio 2019, poi al 2 agosto 2019 e poi rinviato a data da destinarsi. Nelle sale italiane il film arriverà come sempre con un giorno d'anticipo rispetto alla release statunitense, quindi il 2 aprile 2020.

In precedenza, lo stesso Boone aveva dichiarato: "Sono sicuro che in futuro tutte queste cose saranno connesse, ma questi film si reggeranno in piedi da soli. Se metti tutti i ragazzi dei film sugli X-Men, che sono PG-13, in un film alla Deadpool sarebbe davvero strano. Questa è un po' la stessa cosa, sarebbe interessante vedere come sarebbero in grado di farlo, perché il tono del nostro film è molto differente".

Il film ha per protagonisti - oltre ad Anya Taylor-Joy (Magik) - anche Charlie Heaton (Cannonball), Maisie Williams (Wolfsbane), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Henry Zaga (Sunspot), Blu Hunt (Mirage) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair). Non è ancora chiaro se The New Mutants entrerà a far parte del MCU, ma almeno adesso sappiamo che arriverà in sala, e che a breve ci sarà possibile dare un'ulteriore occhiata al prodotto, e magari capire qualcosa in più su ciò che possiamo aspettarci.

Già in precedenza, Charlie Heaton - reduce dal successo di Stranger Things - aveva confermato che The New Mutants sarebbe uscito sicuramente nel corso del 2020: "Lo abbiamo girato quasi due anni fa, ma la data di uscita decisa dovrebbe essere quella definitiva". L'altro film atteso per aprile prossimo, No Time To Die, si è mostrato al pubblico per la prima volta qualche mese fa con il primo trailer, dunque tutto dipenderà da come la Disney avrà intenzione di promuovere il progetto.

Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano di The New Mutants.