The New Mutants, Anya Taylor-Joy anticipa il ruolo di Magik nel cinecomic

A quasi due anni e mezzo dall'uscita del primo trailer del film, The New Mutants si prepara finalmente a debuttare nelle sale sotto il marchio Disney e, come confermato anche da una recente intervista di Anya Taylor-Joy, con la versione originale realizzata da Josh Boone.

"È emozionante! Sono passati tre anni, è molto tempo" ha detto infatti la Taylor-Joy, interprete di Illyana Rasputin aka Magic, parlando con MovieWeb. "Ma Josh [Boone], il nostro regista, è davvero felice di come è venuto il film che sta per mostrarvi. Il film è molto suo, e noi non possiamo che esserne orgogliosi."

Per quanto riguarda Magik, giovane mutante che sta per fare il suo debutto nel franchise cinematografico degli X-Men - o chissà, magari nel Marvel Cinematic Universe - l'attrice ha aggiunto: "Adoro questo personaggio, è fuori di testa nel migliore modo possibile, e mi sono divertita molto ogni singolo giorno nell'interpretarla. Spero che la gente la ami almeno quanto me. È un personaggio piuttosto aggressivo, ma è davvero divertente."

Il film, di cui è stata da poco svelata la durata (1 ora e 39 minuti) e il rating ufficiale (PG-13), esordirà nelle sale italiane il prossimo 2 aprile. A proposito del personaggio, qui potete trovare una recente foto di Magik in The New Mutants.

L'attrice, lo ricordiamo, quest'anno apparirà anche come protagonista di Last Night in Soho, il nuovo horror di Edgar Wright in arrivo al cinema ad ottobre.