The New Mutants: assistiamo ai poteri di Mirage nella nuova foto del film

La maledizione di The New Mutants continua, dopo che Disney ha rinviato il film a causa del Coronavirus. Gli spettatori possono consolarsi con la nuova immagine che ritrae il personaggio di Mirage.

Ognuno dei protagonisti della nuova pellicola a tema X-men sarà infatti dotato di un particolare potere e quello di Mirage sarà la creazione di illusioni, come è possibile vedere nella foto pubblicata da Empire. Il suo potere dovrebbe essere legato alla presenza del Demon Bear (Demone Orso), un'entità che nei fumetti perseguita la ragazza.

Blu Hunt, interprete di Danielle Moonstar (Mirage), ha parlato del suo personaggio: "Sono un supereroe indigeno ed è un onore per me. Non faccio parte dello sfondo, tanto per fare piacere alle persone. Sono un personaggio fondamentale per il film".

Hunt è infatti Lakota e sembra essere perfetta per interpretare Mirage, che nei fumetti è una nativa americana. Un tratto questo, che sembra essere rimasto abbastanza fedele rispetto alla controparte cartacea. Pur basandosi sulla Demon Bear Saga, il film diretto da Josh Boone si prenderà comunque molte libertà, reinventando parte dell'universo narrativo. Proprio per quanto riguarda Moonstar è stato confermato che sarà coinvolta in una relazione con la Wolfsbane di Maise Williams, vicenda che non era trattata nei fumetti.