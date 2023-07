The New Boy, Warwick Thornton ricorda: "Stava morendo, finché non è arriva Cate Blanchett"

The New Boy è l'ultimo film di Warwick Thornton e racconta la storia di un ragazzo aborigeno che, portato in un orfanotrofio cristiano, viene affidato alle cure di Suor Eileen (Cate Blanchett). Stando alle parole del regista, il collegamenti tra la vita personale e la pellicola sono più di quanto non si pensi.

Thornton, infatti, è stato spedito dalla madre in un collegio dell'Australia occidentale. Fu lì che si trovò faccia a faccia con un'effige terrificante. "Ricordo di aver visto quest'uomo torturato" ha ricordato a oltre quarant'anni di distanza. "Era incredibilmente spaventato e impaurito". Ora, però, descrive l'esperienza come "bellissima", soprattutto per l'ispirazione artistica che ne è derivata.

Eppure, la produzione è stata disseminata di ostacoli. La prima sceneggiatura risale a diciotto anni prima ed era "molto letterale, con i buoni da una parte e i cattivi dall'altra", dopodiché "ha iniziato a morire. Il fuoco è diventato un a piccola scintilla, poi novanta pagine nascoste nell'ultimo cassetto, dove sono i calzini. Infine, è arrivata Cate". Si incontrarono al festival del cinema di Berlino nel 2020, dove il regista presentò la serie poliziesca Mysrery Road, mentre l'attrice promosse il dramma sui rifugiati Stateless.

In quell'occasione parlarono per tutta la notte, fino a trasformare la suora in un prete e ristrutturare parzialmente la trama. "C'è una specie di allegria, di ottimismo" ha aggiunto Blanchett, "oltre a una qualità instancabile nello spirito del ragazzo. Se l'avessi fatto 18 anni fa, quello spirito si sarebbe spento".

Quanto al personaggio da lei interpretato, "spesso pensiamo alle religioni organizzate, quelle occidentali, come ermeticamente sigillate e disinteressate nei confronti di altre religioni – ossia la spiritualità indigena. Eileen è in preda a un dubbio spirituale, ricerca un miracolo; e, con sua grande sorpresa, il miracolo arriva sotto forma di un giovane. Allora pensa: è forse un Cristo nero?".