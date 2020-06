The Nest: un nuovo e inquietante inizio per Jude Law e Carrier Coon nel trailer ufficiale

IFC Films ha pubblicato online il primo e intrigante trailer ufficiale dell'annunciato The Nest, thriller psicologico scritto e diretto da Sean Durkin che ha per protagonisti due fenomenali Jude Law e Carrie Coon nei panni di una coppia pronta a un nuovo inizio lontana dall'America, in una storia con risvolti inattesi.

Il film è descritto come un thriller psicologico in parte dramma familiare, ambientato negli anni Ottanta; la storia segue Rory – interpretato da Law – un imprenditore che porta la sua famiglia dall’America all’Inghilterra. Quando la sua famiglia comincia ad accusare il cambio di stile di vita, dai sobborghi americani alla magione inglese, ogni membro della famiglia comincia un processo di autodistruzione.

Ricordiamo, per chi non lo conoscesse, che Durkin è noto per aver diretto il dramma il dramma La fuga di Martha – con protagonista Elizabeth Olsen – e il suo ultimo lavoro è la miniserie britannica di quattro episodi, Southcliffe.

Per quanto riguarda Jude Law, lo abbiamo visto recentemente nell'ultimo film di Woody Allen, A Rainy Day in New York e anche in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, dove ha interpreto il ruolo di un giovane Albus Silente. Ma lo abbiamo visto pure in Captain Marvel.

La Coon, invece, dopo l’exploit con Fargo e The Leftlovers, ha doppiato Proxima Midnight in nel fantastico Avengers: Infinity War.



Cosa ne pensate? The Nest uscirà nelle sale cinematografiche il 18 settembre 2020.