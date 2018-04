The Nest: Jude Law e Carrie Coon protagonisti del thriller di Sean Durkin

Come riportato dall’autorevole Variety, Jude Law e Carrie Coon hanno firmato per le parti da protagonisti di The Nest, il prossimo film diretto da Sean Durkin.

Il report descrive la pellicola come in parte thriller psicologico e in parte dramma familiare, ambientato negli anni Ottanta; la storia segue Rory – interpretato da Law – un imprenditore che porta la sua famiglia dall’America all’Inghilterra. Quando la sua famiglia comincia ad accusare il cambio di stile di vita, da i sobborghi americani alla magione inglese, ogni membro della famiglia comincia un processo di autodistruzione.

Ricordiamo, per chi non lo conoscesse, che Durkin è noto per aver diretto il dramma La fuga di Martha – con protagonista Elizabeth Olsen – e il suo ultimo lavoro è la miniserie britannica di quattro episodi, Southcliffe.

Per quanto riguarda Jude Law, è atteso prossimamente nel nuovo film di Woody Allen, A Rainy Day in New York (di cui non è ancora certa la distribuzione visto il ciclone mediatico che ha investito il regista) e in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, dove rivestirà il ruolo di un giovane Albus Silente; non ultimo, sarà anche in Captain Marvel, nel ruolo del mentore della protagonista, Mar-Vell.

La Coon, invece, dopo l’exploit con Fargo e The Leftlovers, ha doppiato Proxima Midnight in Avengers: Infinity War, appena distribuito nelle sale di tutto il mondo.