In the Name of the King, tutti i retroscena sul fantasy di Uwe Boll con Jason Statham

Stasera torna nelle tv italiane In the Name of the King, fantasy di Uwe Boll basato sul videogioco per PC Dungeon Siege che tra gli altri vede nel cast Jason Statham, Ron Perlman, Ray Liotta e Burt Reynolds.

Il film segue le vicende di Farmer, un semplice contadino la cui vita viene stravolta quando i Krug, una banda di assassini guidati da un demoniaco stregone, arriva al villaggio dando vita ad un vortice di violenza saccheggiando, uccidendo suo figlio e rapendo sua moglie. Deciso a vendicarsi, Farmer parte al loro inseguimento insieme al mentore Norick e il cognato Bastian.

Abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità e retroscena sul dietro le quinte di in The Name of the King, che potete trovare come sempre qui di seguito:

Per realizzare la sceneggiatura un impiegato oltre un anno, ma alla fine Doug Taylor dovette riscrivere l'80% della storia perché considerata troppo simile a quella de Il Signore degli Anelli .

. Boll ebbe molti problemi con lo sviluppo degli effetti speciali. Stando alle sue parole, il regista licenziò diverse compagnie di CGI che avevano affidato il loro lavoro ad altri studi meno qualificati che lavorano a basso prezzo.

Durante le riprese, Boll organizzò una visita al set per beneficenza, cosa che mise non poco a disagio Ray Liotta . Durante alcune interviste, infatti, la star di Quei Bravi Ragazzi spiegò che era stata una "pazzia" invitare così tanti spettatori sul set.

. Durante alcune interviste, infatti, la star di Quei Bravi Ragazzi spiegò che era stata una "pazzia" invitare così tanti spettatori sul set. La prima versione del film fu completata solo 8 ore prima della proiezione: Boll portò personalmente la pellicola da Vancouver a Los Angeles.

da Vancouver a Los Angeles. Kevin Smith e Juliette Lewis, che in quel periodo stavano girando Se proprio lo vuoi, lascialo andare nel set adiacente a quello di Boll e visitavano spesso la produzione, furono visti da Reynolds mentre rubavano dei donuts della Krispy Kreme.

Qui potete trovare la nostra recensione di In the Name of the King, che ricordiamo sarà trasmesso da NOVE alle ore 21.35.