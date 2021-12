The Music Man, Blake Lively sostiene Hugh Jackman prima del suo ritorno a Broadway

Hugh Jackman è tornato a Broadway, interpretando Harold Hill in The Music Man. Per il debutto dell’attore australiano in questo nuovo musical non poteva mancare il supporto della moglie di Ryan Reynols, Blake Lively.

Il ruolo di Jackman richiederà un elevato numero di numeri musicali, impresa non da poco per l'uomo la cui ultima esperienza a Broadway è stata nel 2014. Tuttavia, con il recente The Greatest Showman Jackman ha dimostrato di avere ancora molto da dare al mondo del musical ed è tornato a farlo in teatro, una delle sue grandi passioni.

Le anticipazioni di Jackman dalle prove di The Music Man ci hanno dato un piccolo assaggio dello spettacolo e poiché la prima è fissata proprio per oggi 20 dicembre, Jackman ha ricevuto sostegno da Lively su Instagram. L’attrice ha messo un like al post con Jackman e il resto del cast in scena, come potete vedere in calce alla notizia, e mentre Lively e Jackman sembrano avere delle belle opinioni l'uno dell'altro, l’attore coltiva una lunga e simpaticissima faida con Reynolds, suo marito.



Dopo questa serie di anteprime, l'inaugurazione ufficiale di The Music Man è fissata al 10 febbraio 2022. Reynolds, nel frattempo, ha annunciato una pausa dai riflettori per un po', dopo il successo di Red Notice e Free Guy per trascorrere un po' di tempo con le sue tre figlie e sua moglie.