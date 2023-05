The Murderess Miss Highsmith, Shailene Woodley star del biopic su Patricia Highsmith

Shailene Woodley è stata scelta per recitare nel nuovo film biografico sulla vita della scrittrice di noir Patricia Highsmith. L'attrice interpreterà proprio l'autrice di Il talento di Mr. Ripley, al fianco di Cara Delevingne e Noemie Merlant nel ruolo delle sue amanti. Il lungometraggio s'intitolerà The Murderess Miss Highsmith.

Secondo quanto riporta Deadline, il film si concentrerà sul periodo della vita di Highsmith antecedente al suo maggior successo, Il talento di Mr. Ripley, che pare sia stato ispirato ai tumultuosi rapporti della scrittrice con due donne.



The Murderess Miss Highsmith sarà diretto da Alexandra Pechman, al debutto alla regia di un lungometraggio, e le riprese inizieranno nel periodo autunnale in Italia.

Patricia Highsmith è una scrittrice molto conosciuta per i suoi romanzi thriller; in primis la serie su Tom Riley iniziata proprio con Il talento di Mr. Ripley nel 1955 e proseguita successivamente con altri quattro libri. Nel 2022 venne adatto un suo romanzo, Deep Water, in un film: potete leggere su Everyeye la recensione di Acque profonde, con Ben Affleck e Ana de Armas.



Il suo primo romanzo, Strangers on a Train, venne trasposto sul grande schermo da Alfred Hitchcock mentre Il talento di Mr. Ripley divenne un film nel 1999 per la regia di Anthony Minghella con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman.



Nel 2020 Shailene Woodley raccontò di essere stata molto malata e di aver messo la carriera in secondo piano.