The Munsters: nuovo trailer e data d'uscita del Blu-ray del film di Rob Zombie

Il primo trailer della nuova versione di Rob Zombie di The Munsters è stato svelato la scorsa settimana, mentre lo stesso regista ha condiviso pochi giorni fa che il film sarà disponibile su Netflix questo autunno.

Oggi invece è stato condiviso online un nuovo trailer per l'attesissimo adattamento, che ci ha rivelato di come il film sarà disponibile in Blu-ray, DVD e Digital HD da settembre. Inoltre, la versione home video presenta una serie di extra dietro le quinte e consentirà al pubblico di immergersi ancora più a fondo nelle stravaganti avventure dell'amata famiglia. The Munsters sbarcherà su Blu-ray, DVD e Digital HD il 27 settembre.

Secondo il comunicato stampa, Rob Zombie racconterà la storia delle origini della famosa famiglia di mostri nel nuovissimo film, The Munsters, una commedia esilarante e sincera su Lily e Herman, che sicuramente sorprenderà e delizierà i fan di tutte le età. Il film sarà disponibile per il possesso come Collector's Edition in digitale, Blu-ray e DVD dal 27 settembre da Universal Pictures Home Entertainment e la Universal 1440 Entertainment. Ricca di umorismo buffo, personaggi straordinari e un'atmosfera groovy anni '60, The Munsters Collector's Edition conterrà oltre un'ora di contenuti esclusivi tra cui i dietro- le quinte con lo sceneggiatore e regista Rob Zombie e il cast, nonché il commento del lungometraggio con Rob Zombie.

Le riprese di The Munsters sono finalmente concluse e ora non ci resta che aspettare l'uscita del film.