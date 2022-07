The Munsters: terminate le riprese del nuovo film di Rob Zombie!

Rob Zombie ha terminato le riprese principali di The Munsters, il suo prossimo progetto cinematografico. Per celebrare l'occasione, il regista ha pubblicato sui social alcune nuove foto con il cast.

The Munsters, adattamento filmico dell'omonima sit-com americana cult degli anni '60 e conosciuta in Italia con il titolo 'I Mostri', è andata in onda in America sulla CBS dal 1964 al 1966 per un totale di 70 episodi.

Oltre alla regia, Zombie si occuperà della sceneggiatura del nuovo film della Universal, che sarà Pg-Rated. Per quanto riguarda il cast, Jeff Daniel Phillips interpreterà Herman Munster e Sheri Moon Zombie sarà invece Lily Munster, con Daniel Roebuck nel ruolo del nonno Munster. Richard Brake sarà il dottor Henry Augustus Wolfgang, mentre Catherine Schell interpreterà "Zoya Krupp, la regina gitana". Appariranno anche Dee Wallace, Cassandra "Elvira" Peterson e Jorge Garcia. Il film uscirà entro la fine dell'anno su Peacock o Netflix.

Mesi fa, l'annuncio di Zombie come regista di The Munsters ha scosso i fan, non sicuri di cosa potersi aspettare. Dopotutto, il regista ha una sua forte estetica, che è stata portata avanti negli anni dai suoi film. Ora, sappiamo che la pellicola non sarà "sporca, violenta e cattiva", e lo stesso Zombie ha suggerito che il film manterrà il tono delle versioni precedenti di The Munsters.