The Munsters, sarà Rob Zombie a dirigere il nuovo film Universal: ecco di cosa si tratta

Dopo aver completato la sua trilogia nel 2019 con 3 From Hell, a un anno dall'inizio della Pandemia di Coronavirus e con il cinema in lentissima ripresa, Rob Zombie pare aver trovato il suo nuovo progetto cinematografico da regista in The Munsters, adattamento filmico dell'omonima sit-com americana cult degli anni '60.

Oltre a prendere in mano le redini della regia, Zombie ha anche firmato la sceneggiatura per Universal. Come spiegavamo, il film è la trasposizione cinematografica della serie conosciuta in italiano con I Mostri, andata in onda in America sulla CBS dal 1964 al 1966 per 70 episodi totali. Fu insomma cancellata dopo due stagioni da 35 episodi ma venne riscoperta successivamente grazie a delle repliche in onda invece su Nick and Nite.



Zombie aveva comunque professato il suo amore per questa serie moltissime volte, affermando in diverse occasioni di "aver anche rivisto diversi episodi una ventina di volte". La produzione di The Munsters comincerà a Budapest a inizio maggio e abbiamo anche i primi due protagonisti, ovviamente sodali di Zombie: Jeff Daniel Phillips nei panni di Herman Munster e Sheri Moon Zombie - moglie del regista - in quelli Lily Munster.



Nel cast troveremo anche Dan Roebuck, Jorge Garcia, Richard Barke e la mitica Cassandra Peterson, meglio nota come Elvira, Mistress of the Dark.