The Munsters, Rob Zombie conferma: sarà regista e sceneggiatore del film di Universal

Le voci erano vere: Rob Zombie dirigerà il film di The Munsters, celebre sitcom americana degli anni '60 targata CBS, e non solo: sarà anche sceneggiatore della pellicola in sviluppo per gli Universal Studios.

Risalgono allo scorso marzo i rumor che volevano il regista di film come 3 From Hell e Halloween - The Beginning Rob Zombie impegnato in un adattamento cinematografico della nota serie tv americana The Munsters, e quest'oggi ne abbiamo finalmente la conferma: il leader dei White Zombie dirigerà e scriverà la sceneggiatura della pellicola attualmente in lavorazione per Universal Pictures.

"Attenzione Boils & Ghouls! I rumor sono realtà! Il mio nuovo progetto cinematografico sarà quello che sto rincorrendo ormai da 20 anni! THE MUNSTERS! Rimanete sintonizzati per nuovi entusiamanti dettagli e aggiornamenti sul suo sviluppo! #robzombie #themunsters #universalstudios" ha infatti scritto zombie nel suo ultimo post di Instagram, ribadendo il suo essere un grande fan della simpatica famiglia di mostri che si era trasferita dall'Est Europa nei sobborghi americani (dopotutto, aveva persino intitolato una delle sue canzoni Dragula, come l'auto dei Munster).

Il progetto sarà co-prodotto dalla divisione Home Entertainment di 1440 Entertainment, che potrebbe indicare una release in streaming per il film.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi chiediamo: che ne pensate di questo progetto, e quali attori vi piacerebbe vedere coinvolti? Fateci sapere nei commenti.