The Munsters: Rob Zombie conferma la più recente aggiunta al cast: chi interpreta Igor?

Continuano i lavori sul set di The Munsters, la pellicola scritta e diretta da Rob Zombie, e quest'oggi proprio il regista ci rivela la più recente aggiunta al cast, ovvero l'interprete di Igor.

È Instagram il social prediletto da Rob Zombie per darci aggiornamenti in merito alla produzione di The Munsters, il film ispirato alla celebre serie americana andata in onda in patria sulla CBS dal 1964 al 1966.

Il più recente, in particolare, riguarda l'interprete di Igor, il servitore dei Munsters, che per l'occasione avrà il volto di un grande attore: Sylvester McCoy.

"Sono estremamente entusiasta di mostrarvi questo scatto direttamente dal set di The Munsters e di annunciare il casting di Sylvester McCoy come Igor, il fedele servitore dei Munster. Probabilmente vi ricorderete di Sylvester come il Settimo Dottore un Doctor Who o Radagast da Lo Hobbit di Peter Jackson. Tenetevi pronti per Igor! #robzombie #themunsters #syvestermccoy #drwho #thehobbit".

Qualche mese fa lo stesso Zombie aveva confermato la produzione di The Munsters per Universal:"Attenzione Boils & Ghouls! I rumor sono veri! Il mio nuovo progetto cinematografico sarà quello che sto rincorrendo ormai da 20 lunghi anni! THE MUNSTERS!".



Al momento non sappiamo quando termineranno le riprese di The Munsters, ma continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.