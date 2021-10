The Munsters, Rob Zombie condivide la prima immagine del film: svelato il cast!

Il regista Rob Zombie ha condiviso la prima foto del cast del suo nuovo film The Munsters in un post su Instagram. Lo scatto in bianco e nero ci mostra i tre principali membri del cast di fronte al villa Munster nel reboot della serie americana andata in onda negli anni '60.

Il famoso regista di film horror come La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo, così come il suo remake del 2007 Halloween - The Beginning e Halloween II, scriverà e dirigerà The Munsters.



Nel post, che trovate in calce alla notizia, Zombie ha scritto: "Dato che Halloween si sta avvicinando rapidamente, ho pensato che fosse il momento perfetto per INCONTRARE I MUNSTERS! Direttamente dal set nella buona vecchia Ungheria vi presento Herman, Lily e The Count seduti di fronte al 1313 Mockingbird Lane appena completato.”



La foto rivela anche chi sono gli attori che vestiranno i panni di questa leggendaria famiglia televisiva. Jeff Daniel Phillips (3 From Hell) interpreterà Herman Munster, Sheri Moon Zombie (The Lords of Salem) nei panni di Lily Munster e Dan Roebuck (The Fugitive) nel ruolo di nonno Munster, noto anche come The Count.



L'iconica sitcom originale ha portato gli spettatori nella vita quotidiana di una famiglia di mostri alla mano e innocui ed è andata in onda tra il 1964 e il 1966.

Zombie ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse foto durante la produzione della pellicola, inclusi effetti speciali dietro le quinte, la costruzione di 1313 Mockingbird Lane e altri approfondimenti sul nuovo mondo di questa classica famiglia americana.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Halloween II in attesa di ulteriori novità su The Munsters!