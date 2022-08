The Munsters: rivelata la data di uscita del film di Rob Zombie su Netflix!

Si è parlato a lungo della possibile data di uscita di The Munsters, che secondo alcune voci recenti vedrà la luce insieme a Wednesday di Tim Burton. Ma quando precisamente il film di Rob Zombie arriverà su Netflix? Finalmente abbiamo una data!

All'inizio di quest'estate il regista della pellicola aveva annunciato che la sua opera sarebbe arrivata sulla piattaforma questo autunno, ma non aveva ancora indicato alcuna data di uscita effettiva. Tuttavia delle informazioni più precise sono arrivate poco dopo: abbiamo infatti scoperto che The Munsters arriverà in Blu-ray, DVD, Digital HD e Netflix il 27 Settembre. Mancherebbe, dunque, esattamente un mese alla sua uscita!

Con questo film, Zombie riprende la celebre serie omonima degli anni '60, e mette al centro il corteggiamento di Lily e Herman che sorprenderà i fan di tutte le età. I due, infatti, si incontrano e si innamorano a prima vista, ma il padre di lei, il Conte, ha altri piani per il futuro della figlia. La pellicola sarà un prodotto sicuramente ricco di umorismo, e potrà contare su un cast di tutto rispetto, tra i cui protagonisti vediamo Sheri Moon Zombie (Lily), Jeff Daniel Phillips (Herman Munster) e Daniel Roebuck (il Conte).

Per i fan più sfegatati del franchise, arriverà invece The Munsters Collector's Edition, in cui ci sarà un'ora di contenuti esclusivi, tra cui filmati inediti BTS con lo sceneggiatore e regista Rob Zombie e con il cast, e il commento alla pellicola dello stesso Zombie. E voi, siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con il trailer di The Munsters.