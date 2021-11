The Munsters, Richard Brake nei panni dello scienziato pazzo Wolfgang nella nuova foto

La produzione di The Munsters di Rob Zombie è iniziata a Budapest, il reboot della sitcom degli anni ’60 vede nel cast anche Richard Brake, nei panni di un personaggio creato per il lungometraggio: il dottor Henry Augustus Wolfgang di cui possiamo vedere una piccola anticipazione in una nuova foto dal set.

Zombie scrive e dirige The Munsters ed in precedenza ha condiviso la prima foto di The Munsters svelandone il cast: Sheri Moon, Jeff Daniel Phillips e Daniel Roebuck sembrano il più vicino possibile agli originali nei loro ruoli di Lily, Herman e Grandpa Munster, mentre la residenza della famiglia al 1313 di Mockingbird Lane è identica a quella della serie.



Il regista è tornato a presentarci i suoi protagonisti oggi pubblicando su Instagram una prima occhiata a Brake nei panni di Henry Augustus Wolfgang, che Zombie ha etichettato come "lo scienziato pazzo più popolare della Transilvania" nella didascalia, prima di aggiungere: "Mi chiedo cosa abbia in serbo per il nostro nuovo mondo di Dei e Munster?"



Il Dr. Wolfgang è una creazione originale per il film, poiché nessun personaggio con quel nome appare nella serie classica. Come i tre protagonisti, Brake ha già lavorato con Zombie, sia in Halloween II che in 3 From Hell. È anche noto per i suoi ruoli in Batman Begins, Thor: The Dark World e The Mandalorian e nonostante le sue apparizioni in vari franchise iconici prima di questo, lavorare in The Munsters per Brake è il momento clou della sua carriera: “Sono uscito con gli Stormtrooper, ho ucciso i genitori di Batman e sono entrato nell'Universo Marvel. Ma questo! Questo è un sogno d'infanzia che diventa realtà", ha scritto Brake in risposta al rilascio della foto su Twitter. “I Munster!!! Sono così entusiasta di farne parte.” E voi che cosa ne pensate del suo personaggio? Fatecelo sapere nei commenti!