The Munsters: il film di Rob Zombie sarà PG-rated!

The Munsters di Rob Zombie è in fase di produzione, e i fan del regista attendono con impazienza il film. Adesso giunge una buona notizia per coloro che speravano di portare i propri figli in sala: il film è PG Rated "per materiale macabro e suggestivo, immagini e linguaggio spaventosi". Significa che i bambini possono vederlo se accompagnati.

Questa notizia, che assicura divertimento sia per adulti sia per ragazzini, è arrivata direttamente dal profilo di Rob Zombie, che ha scritto che "per coloro che stavano speculando, assumendo, e chiedendosi se THE MUNSTERS sarà violento, sporco e cattivo"... arrivano cattive notizie! "Va tutto bene in Mockingbird Lane" assicura infatti il regista.

Si tratta sicuramente di una news che stupisce i fan di Zombie. Per coloro che conoscono bene i suoi film, infatti, la presenza di violenza gratuita, orrore, tantissimo sangue e personaggi decisamente inquietanti, è del tutto normale. Molti dei suoi lavori, come Halloween del 2007 e Halloween 2, erano R-rated, cioè vietati ai minori di 17 anni. Ci si chiede dunque come avrà lavorato su questo film, che ci offrirà uno sguardo sicuramente nuovo sulla creatività e sul mondo di Rob Zombie.

Adesso, mentre arriva una nuova foto dal set di The Munsters, molti si domandano quale sarà la trama, ancora non rivelata, del film. Restiamo in attesa di altre novità.