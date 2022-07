The Munsters, il film di Rob Zombie in arrivo su Netflix assieme a Wednesday

Sembra che i mostri di Rob Zombie e quelli di Tim Burton andranno testa a testa su Netflix: il regista di The Munsters ne ha annunciato l'arrivo sulla piattaforma streaming in concomitanza con la serie tv Wednesday.

Sarà un Halloween davvero da paura quello targato Netflix.

Pare che il colosso dello streaming si sia assicurato un altro titolo importante per il suo catalogo, e che questo finirà con il condividere lo schermo con un altro prodotto dalle simili atmosfere...

"Questo autunno ci sarà uno spaventoso testa a testa come nel 1964! Eh già, The Munsters e la Famiglia Addams faranno ritorno sullo schermo nello stesso momento, cortesia di Netflix" ha affermato Rob Zombie, il regista del film tratto dall'omonima serie tv anni '60 "Sono passati 58 anni dal primo incredibile scontro tra questi titani. Un intrattenimento perfetto per il periodo di Halloween, mentre sarete li a festeggiare e intagliare zucche!".

"E date un'occhiata a questa anteprima di TV Guide della stagione televisiva '64-'65 che ho ritrovato mentre stavo pulendo! Fan di mostri bizzarri, riunitevi! #themunsters #theaddamsfamily #robzombie #timburton" ha poi concluso.

E voi, quali di questi due titoli attendete con più trepidazione? Fateci sapere nei commenti. Noi intanto vi lasciamo con il trailer di The Munsters.