The Munsters: la famiglia di mostri è tornata nel trailer del nuovo film di Rob Zombie!

Come promesso dall annuncio di Rob Zombie di qualche giorno fa, in questi minuti è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di The Munsters, film reboot dell'iconico franchise.

Il trailer, come al solito disponibile all'interno dell'articolo, anticipa quella che sembra essere una spaventosa storia d'amore, poiché a quanto pare la storia del film racconterà il primo incontro tra Herman (Jeff Daniel Phillips) e Lily Munster (Sheri Moon) e la relazione romantica che ne scaturirà. Ma nonostante i fuochi d'artificio tra i due inquietanti mostri, la relazione in fiore non sembra portare gioia a tutti poiché il nonno Munster (Daniel Roebuck) tenterà di separarli.

Il filmato suggerisce che Rob Zombie si rifarà alle origini campy della sitcom del franchise, incorporando persino la sigla della serie originale e distaccandosi dalle atmosfere tipicamente orrorifiche e sanguinose dei suoi celebri film horror. Sebbene i dettagli sulla trama del film rimangano scarsi, il reboot di The Munsters rivelerà anche le origini di Herman Munster: il personaggio, che funge da parodia del mostro del dottor Frankenstein, prende vita quando "il cervello di un super-genio" viene inserito nel "corpo di un perfetto esemplare fisico". Mentre la sitcom originale vedeva spesso Herman collaborare insieme al nonno, il trailer pare inquadrare l'anziano Munster come un antagonista.

Ricordiamo che le riprese di The Munsters sono terminate qualche giorno fa: l'uscita, almeno negli Stati Uniti, è prevista per settembre.