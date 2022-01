The Munsters, Catherine Schell si unisce al cast: ecco la sua prima foto dal set!

Qualche mese fa avevamo scoperto del ritorno di The Munsters, questa volta sul grande schermo. Per chi non la ricordasse, parliamo della celebre sitcom degli anni '60 targata CBS, che grazie alla Universal avrà nuova vita. Il regista Rob Zombie riporterà diversi suoi collaboratori nel progetto, a cui si aggiunge adesso anche Catherine Schell.

L'attrice interpreterà Zoya Krupp, la regina gitana. Per chi non ricordasse di chi parliamo, Schell ha recitato in film come Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà e La Pantera Rosa colpisce ancora, ed è apparsa in un episodio di Doctor Who. La pagina Instagram ufficiale del regista ci ha fatto dare un primo sguardo al suo look in una foto, che troverete in fondo all'articolo.

"Siamo entusiasti di farvi vedere la prima foto dal set di Catherine Schell nei panni di Zoya Krupp", ha scritto Zombie nella didascalia che accompagnava l'immagine. "Sono sicuro che tutti ricorderete Catherine come Maya in Space: 1999 o forse [la ricorderete] in Moon Zero Two di Roy Ward Baker... o Al servizio segreto di Sua Maestà, l'episodio [di Doctor Who] 'City of Death' o i suoi film con Peter Sellers La Pantera Rosa colpisce ancora e Il prigioniero di Zenda. Catherine ha lasciato la recitazione negli [anni '90], ma ora è tornata e siamo incredibilmente felici di averla con noi in The Munsters!"

Adesso siamo tutti curiosi di vederla nel film, e di scoprire qualcosa in più sul lavoro di Rob Zombie. Intanto, mentre aspettiamo queste informazioni, diamo un'occhiata al set di The Munsters!