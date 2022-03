The Munsters, Cassandra Peterson si unisce al cast del film di Rob Zombie

Continuano i lavori sul set di The Munsters, e il regista Rob Zombie ci svela oggi una nuova aggiunta al cast del film Universal: Cassandra "Elvira" Peterson.

Sono in atto già da diverso tempo le riprese del nuovo film di Rob Zombie, The Munsters, ma il regista continua a rivelarci su Instagram nuove aggiunte al cast.

È questo il caso dell'interprete di Barbara Carr, che quest'oggi ha assunto le fattezze di Cassandra Peterson, la celebre showgirl e icona horror che lavorò anche con Federico Felini.

"Attenzione, annunci di casting! Direttamente dal set di The Munsters ecco un primo sguardo a Barbara Carr, la migliore agente immobiliare in tutta Mockingbird Heights. Barbara è interpretata da nessun altri che CASSANDRA PETERSON @therealelvira. Sì, la Signora delle Tenebre si è unita al cast di THE MUNSTERS. Restate sintonizzati per altre entusiasmanti novità".

Chissà se si tratterà di altri annunci di casting, o magari qualche altro stunt promozionale legato al film!

Rob Zombie, dopotutto, non si è cimentato solo alla regia dell'adattamento cinematografico della celebre sitcom americana degli anni '60 targata CBS, ma ne è anche lo sceneggiatore.

Cosa avrà in serbo per noi? Probabilmente lo scopriremo tra qualche tempo, come anche se Universal Pictures manderà il film nelle sale o solo in streaming (The Munsters, dopotutto, è co-prodotto dalla divisione Home Entertainment di 1440 Entertainment).