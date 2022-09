The Munsters, arriva il primo punteggio su Rotten Tomatoes! Promosso o bocciato?

The Munsters è uscito su Netflix da pochissimo, e ha ricevuto già le sue prime valutazioni su Rotten Tomatoes. L'ultima fatica di Rob Zombie viene dopo una serie di pellicole che sono state tutte classificate Rotten sul celebre sito di critica: come se la sarà cavata The Munsters?

Purtroppo anche questa pellicola non è stata molto apprezzata. Sulla piattaforma, infatti, ha raggiunto soltanto il 32%, con una serie anche piuttosto nutrita di recensioni. Anche The Munsters, dunque, è stato considerato Rotten, e diversi critici hanno anche spiegato i motivi dei voti così bassi.

La media delle votazioni delle diverse piattaforme si attesta tra 1 e 2 su cinque. "Il film viene indubbiamente da creativi che hanno una grandissima passione per il materiale originale, ma quella passione non può portarci così lontano. Non possiamo fare a meno di domandarci a chi sia rivolto questo film" ha commentato ad esempio Comicbook. Il concetto è stato ripreso da BloodyDisgusting, che si è riferito al progetto come ad un "esperimento fallito".

TheWrap ha invece apprezzato l'eccentricità tipica di Rob Zombie, ma ha comunque chiarito che "il film non è un granché". L'unico commento piuttosto positivo è arrivato da RogerEbert.com, che ha dato ben 3,5 stelle su 5 a The Munsters, e l'ha definita una "pellicola innocua" e piena zeppa di riferimenti bellissimi agli anni '60.

"The Munsters è una sana opera d'amore diretta probabilmente ai fan più irriducibili delle sitcom perché nel bene e nel male, Rob Zombie fa il reboot del Munster che lui stesso vorrebbe vedere" ha invece scritto IGN, che ha regalato un bel 6 su 10 al film.

E voi, cosa ne avete pensato?