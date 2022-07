The Munsters, l'annuncio di Rob Zombie: il trailer arriva mercoledì!

Sono passati ben 3 anni dall'ultimo regalo di Rob Zombie al mondo del cinema: era il 2019 quando 3 From Hell faceva il suo debutto in un mondo che non aveva ancora conosciuto la pandemia e la chiusura delle sale di tutto il mondo. I tempi, insomma, ci sembrano decisamente maturi per l'arrivo di questo The Munsters.

E maturi, in effetti, i tempi lo sono davvero: le riprese di The Munsters sono terminate lo scorso 8 luglio, con il film del regista de La Casa dei 1000 Corpi che potrà quindi finalmente affrontare il processo di post-produzione che condurrà all'uscita in sala: prima di allora, però, è lecito aspettarsi un trailer che ci lasci finalmente intuire qualcosa di ciò che vedremo nell'opera compiuta.

Trailer per il quale, stando a quanto leggiamo, dovremo aspettare non più di qualche ora: è stato proprio Rob Zombie, infatti, ad annunciare l'uscita del trailer di The Munsters per questo mercoledì! "Tenetevi pronti!" scrive il regista nel post con cui annuncia l'arrivo di questo attesissimo trailer per la giornata di domani: ancora un po' di pazienza, dunque, e potremo finalmente dare una prima occhiata al nuovo lavoro dell'ex-frontman dei White Zombie.

Cosa vi aspettate da questa nuova fatica di Rob Zombie? Conoscete la serie da cui è tratta? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che (prevedibilmente, conoscendone l'autore) The Munsters sarà PG-Rated.