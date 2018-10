The Mule: primo trailer per il nuovo film di Clint Eastwood con Bradley Cooper

Eastwood dirige su una sceneggiatura di Nick Schenk, ispirata all'articolo del New York Times Magazine “The Sinaloa Cartels’ 90-Year-Old Drug Mule” scritto da Sam Dolnick.

Nel film Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo, al verde e alle prese con il fallimento della sua attività a cui viene offerto un lavoro con una mansione molto semplice: guidare. La semplicità del tipo di lavoro contrasta con ciò che a Earl è richiesto di fare: trasportare droga per un cartello messicano. L'uomo svolge in maniera così diligente il proprio lavoro che i viaggi iniziano a crescere velocemente. La situazione attira però l'agente della DEA, Colin Bates e di un altro corriere. Una volta risolti i problemi economici Earl è tormentato dagli errori del passato e inizia a chiedersi se riuscirà a porvi rimedio prima di fare i conti con le forze dell'ordine.

Warner Bros. Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale di The Mule , atteso film di Clint Eastwood che fa nuovamente squadra con Bradley Cooper dopo il successo di American Sniper . Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

