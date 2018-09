The Mule: a dicembre nelle sale il nuovo film di Clint Eastwood

Pochi mesi dopo aver annunciato la produzione del film, la Warner Bros. ha annunciato la data d'uscita ufficiale del nuovo dramma cinematografico di Clint Eastwood, The Mule. Il nuovo progetto del pluripremiato attore e regista americano arriverà nelle sale il prossimo 14 dicembre, quasi al termine della corsa agli Oscar.

In The Mule, Clint Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo, al verde e alle prese con il fallimento della sua attività a cui viene offerto un lavoro con una mansione molto semplice: guidare. La semplicità del tipo di lavoro contrasta con ciò che a Earl è richiesto di fare: trasportare droga per un cartello messicano.

L'uomo svolge in maniera così diligente il proprio lavoro che i viaggi iniziano a crescere velocemente. La situazione attira però l'agente della DEA, Colin Bates e di un altro corriere.

Una volta risolti i problemi economici Earl è tormentato dagli errori del passato e inizia a chiedersi se riuscirà a porvi rimedio prima di fare i conti con le forze dell'ordine.

Il cast di The Mule include anche il premio Oscar Dianne Wiest, Bradley Cooper - protagonista in queste settimane con il suo primo film da regista, A Star Is Born - e Michael Peña (Ant-Man and the Wasp).

Warner Bros. e Imperative Entertainment co-producono il film insieme a Clint Eastwood. La produzione del film è iniziata a giugno ad Atlanta, con ulteriori riprese che si sono svolte a Las Cruces, in Messico.